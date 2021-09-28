إحراز تقدم في المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

مكسيكو-سانا

أعلن الوسيط النرويجي إلى المحادثات الجارية بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة داغ نيلاندر تحقيق تقدم باتجاه حل الخلافات بين الجانبين خلال ثالث جولة في العاصمة المكسيكية والتي اختتمت أمس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نيلاندر قوله في بيان إن “مواقف الجانبين تقاربت بحثا عن حلول للتحديات المرتبطة بقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية” مشيراً إلى “تقدم في جهود تأسيس آلية للتشاور مع اللاعبين السياسيين والاجتماعيين على المستويين الوطني والدولي لدعم المفاوضات” التي تؤدي النرويج دور الوسيط فيها.

ورحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تصريحات أدلى بها إلى التلفزيون الرسمي الفنزويلي بـ”الخطوة الناجحة الأخرى في المحادثات” وقال “أعتقد اننا نواصل التقدم في المكسيك باتجاه سلام دائم ومستقر وعميق لفنزويلا.. وتعافي أصولنا في الخارج”.

وخلال جولة محادثات عقدت في مكسيكو في وقت سابق هذا الشهر توصل الطرفان إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بالاستجابة لوباء كورونا وتعهدا بمواصلة البحث عن سبل للخروج من الأزمة السياسية.

وفشلت جولتا مفاوضات عقدتا في الدومينيكان عام 2018 وباربادوس في العام التالي في حل الأزمة التي تشهدها فنزويلا على خلفية التدخلات الأميركية المستمرة في شؤون هذا البلد ودعمها للمعارضة اليمينية بهدف السيطرة على مقدراته وثرواته.