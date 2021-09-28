المكسيك تسجل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بكورونا والصين 31

مكسيكو سيتي وبكين-سانا

سجلت المكسيك 230 وفاة و3007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى ثلاثة ملايين و635807 إصابات والوفيات إلى 275657 حالة.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 31 إصابة جديدة بينها 13 عدوى محلية ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات 96801 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 حالة.