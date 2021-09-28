أمسية موسيقية غنائية لفرقة رواد عبد المسيح في قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

أحيا المؤلف الموسيقي وعارف الغيتار “رواد عبد المسيح” وفرقته حفلاً موسيقياً غنائياً على مسرح قصر دار الثقافة في حمص مساء اليوم ضم نحو 14 لوحة موسيقية وغنائية أداها كل من “هبة فاهمة وريتا سلطان وعلاء خشي وجوليا عبد المسيح”.

وضم الحفل مجموعة من المعزوفات والأغاني التي ألفها عبد المسيح أعاد توزيع بعضها للوصول إلى توليفة موسيقية جميلة منها مقطوعات لشارات مسلسلات من تأليفه كشارة “ومضت” ضمن مشروع خبز الحياة لمؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وشارة مسلسل “ورق العمر” إضافة إلى أغنية تحاكي أغنية “اليسار” ملكة قرطاج.

وأوضح “عبد المسيح” لسانا أن حفل اليوم هو الأول له ولفرقته على مسرح قصر دار الثقافة في حمص الذي يعني له الكثير باعتبار أن الفن الأصيل يحظى بجمهور واسع في هذه المدينة مبيناً أنه يحاول المزج بين الموسيقا العربية والغربية إلا أن الطابع الغربي يطغى على أعماله أكثر.

بدورها المغنية “هبة فاهمة” لفتت إلى أن هذا الحفل أول تجربة لها مع الموسيقي عبد المسيح مؤكدة أنها كانت من التجارب المميزة بالنسبة لها كخريجة المعهد العالي للموسيقا كونه يعمل بإتقان وحرفية مع فرقته من موسيقين ومغنين للوصول إلى نتائج فنية جميلة.

عازف الدرامز “سيمون مريش” أشار إلى عمله لوقت طويل مع الفنان عبد المسيح لتطوير التوزيع الموسيقي حتى تتحول الفرقة إلى “ميني أوركسترا” تضم عازفي وتريات متميزين وتقدم قطعاً وأغنيات وشارات مسلسلات وأغاني روك موزعة بأسلوب موسيقى حرفي.

مثال جمول