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المقداد يبحث مع شتاينر عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية

2021-09-27

نيويورك-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في نيويورك اليوم عمل البرنامج في سورية وسبل تعزيز أنشطته فيما يخص التعافي المبكر ودعم الصمود.

وتم خلال اللقاء أيضاً التطرق إلى ضرورة إقرار الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن كي يتاح للبرنامج المضي قدماً في أنشطته الإنمائية.

حضر اللقاء من الجانب السوري نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري ومندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ والدكتور عبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص ومجد نيال من الوفد الدائم.

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