بكين تطالب واشنطن بوقف استخدام شعار الديمقراطية أداة لقمع الدول

بكين-سانا

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بالكف عن استخدام شعار الديمقراطية أداة لقمع الدول الأخرى والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ قولها خلال مؤتمر صحفي: “يتعين على الولايات المتحدة إجراء تقييم صحيح وموضوعي لنفسها والامتناع عن التظاهر بأنها المتحدث باسم الديمقراطية وينبغي عليها عدم استغلال قضية الديمقراطية لقمع الدول الأخرى والتدخل في شؤنها”.

وأوضحت المتحدثة الصينية أن الديمقراطية تقاس بمدى تلبيتها توقعات واحتياجات وتطلعات الشعوب مشيرة إلى أن ما تسميه واشنطن “قمة الديمقراطية” التي رسمتها لنفسها “تتضمن في جوهرها خطوطا لإيديولوجيتها وذلك لن يؤدي إلا إلى الانقسام والمواجهة ضد تيار العصر”.

وأعربت هوا عن أملها بأن تتخلى الولايات المتحدة عن عقلية الحرب الباردة ورفض النهج الخاطئ “للمجموعات الحصرية” وقالت إن “الصين تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الدول الأخرى استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون المربح للجانبين في العلاقات الدولية وتعزيز القيم المشتركة للسلام والتنمية والديمقراطية والحرية للبشرية جمعاء”.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد في وقت سابق رفض بلاده جميع أشكال السياسات القائمة على القوة والتنمر.