حزب العمال البريطاني يطالب بفرض عقوبات على (إسرائيل)

لندن-سانا

صوت حزب العمال البريطاني على إدانة سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الوحشية بحق الفلسطينيين مطالباً بفرض عقوبات على كيان الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية .

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن أعضاء الحزب صوتوا بـ “أغلبية مطلقة” خلال المؤتمر السنوي للحزب المنعقد في برايتون على اقتراح لوقف إقامة المستوطنات وإلغاء أي مخططات ضم وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة.

ويطالب أعضاء الحزب وفق الاقتراح بفرض عقوبات على “إسرائيل” والضغط عليها لإزالة جدار الفصل العنصري الذي أقامته في الضفة الغربية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً للقوانين وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

ويشير أعضاء الأحزاب إلى تقارير مجموعات حقوق الإنسان التي “خلصت بشكل قاطع إلى أن “إسرائيل” تمارس جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد من الأمم المتحدة”.

وكانت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي طالبوا في بيان في وقت سابق كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على ممتلكاتهم.

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العدوانية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلاً الدعوات والقرارات الدولية ولا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه.