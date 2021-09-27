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مضادات حميميم الجوية تُسقط طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية

2021-09-27

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المكلفة حماية قاعدة حميميم أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب باتجاه القاعدة في ريف اللاذقية.

وبينت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم أن “وسائل المراقبة بقاعدة حميميم رصدت عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وأضاف البيان أن نظام “بانتسير إس” للدفاع الجوي في القاعدة دمر الهدف الجوي على مسافة بعيدة عن القاعدة مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث وان قاعدة حميميم تواصل عملها بشكل طبيعي.

وأحبطت المضادات الجوية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات المحاولات من قبل المجموعات الإرهابية للهجوم على المناطق والقرى الآمنة بريف اللاذقية وقاعدة حميميم بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل وقذائف صاروخية انطلاقاً من عمق مناطق انتشارها بريفي إدلب واللاذقية.

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