قوى العدوان السعودي تواصل خروقاتها اتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 200 خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة قوله إن الخروقات في الحديدة شملت استحداث تحصينات قتالية و10 هجمات بطائرات تجسسية وقصفاً مدفعياً وخروقات بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.