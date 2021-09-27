اعتقال 61 من أعضاء منظمة إجرامية في البلقان

مدريد-سانا

اعتقلت وكالات إنفاذ القانون في ثماني دول أوروبية 61 شخصاً وصادرت أكثر من أربعة أطنان من المخدرات في إطار التحقيق بنشاطات منظمة إجرامية في البلقان تدير أكبر شركة لتوزيع الكوكايين في القارة الأوروبية.

ونقلت اسوشييتد برس عن وكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول” قولها في بيان إن “المنظمة أقامت “خط أنابيب للكوكايين” يمتد من أمريكا الجنوبية إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى” مضيفة أنها “كانت تغرق أوروبا بالكوكايين”.

بدورها أعلنت الشرطة الإسبانية أن “الشبكة تضم أعضاء في وحدات شبه عسكرية وكانت واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية العاملة في أوروبا حيث أنها متورطة أيضاً في عمليات سطو وغسيل أموال وابتزاز واختطاف”.

وكانت سلطات الدول الثماني بدأت تحقيقاتها وعمليات البحث والتحري منذ عام 2018 وبلغت ذروتها باعتقالات في آذار وأيار الماضيين.