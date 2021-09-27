SCS-NET

معرض للحرف والصناعات التقليدية في شاطئ الكرنك العائلي بطرطوس

انظر ايضاً

في اليوم العالمي للسياحة… معرض للحرف والصناعات التقليدية بقلعة دمشق

تصوير: فداء شمس الدين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved