معرض للحرف والصناعات التقليدية في شاطئ الكرنك العائلي بطرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سياسي مصري: العلاقات المصرية السورية متجذرة في التاريخ
2021-09-27
المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: معركة سورية ضد الإرهاب متواصلة.. نحذر أصحاب الأجندات الانفصالية من مواصلة أوهامهم- فيديو
2021-09-27
مباحثات روسية أردنية حول سورية والتنسيق لمكافحة الإرهاب
2021-09-27
اجتماعات وزارية سورية أردنية في عمان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
2021-09-27
الأردن يقرر إعادة فتح مركز جابر نصيب الحدودي مع سورية
2021-09-27
الدفاع الروسية: رصد 23 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
2021-09-27
تشارنوغورسكي: الغرب مني بهزيمة كبيرة في سورية
2021-09-27
محليات
السفير الصربي للمهندس عرنوس: نرغب برفع مستوى العلاقات مع سورية
2021-09-27
تكفيت الفضة على النحاس… حرفة الصبر الدمشقية
2021-09-27
تعديل أجور بعض الميزات الهاتفية
2021-09-27
لجنة دعم الشعب الفلسطيني: الالتزام بمسيرة الصمود والمواجهة
2021-09-27
ضبط مواد إغاثية وتنظيم 13 ضبطاً تموينياً بدير الزور
2021-09-27
مؤشر خطورة الحرائق متوسط ومرتفع في معظم المواقع
2021-09-27
انتهاء أعمال صيانة وإصلاح عدد من خطوط التوتر المتوسطة بالقامشلي
2021-09-27
رياضة
الأسترالية بارتي تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات
2021-09-27
25 مركزاً متقدماً لناديي العربي وشقا في بطولة دوري الشباب الثانية للكاراتيه
2021-09-27
إقبال ملحوظ على رياضة المواي تاي بحماة
2021-09-27
ريال بيتيس يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني
2021-09-27
أوساسونا يفوز على مايوركا في الدوري الإسباني
2021-09-26
لاتسيو يفوز على روما بثلاثية
2021-09-26
فوز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد
2021-09-26
اقتصاد
استزراع 300 ألف إصبعية في بحيرة 16 تشرين باللاذقية
2021-09-27
بزيادة 3 أضعاف عن الموسم السابق… خمسة آلاف طن إنتاج العسل
2021-09-27
تعرّف على قيمتها.. أكثر من 63 ألف عملية بيوع عقارية بالمحافظات
2021-09-27
المهندس عرنوس: أسعار السورية للتجارة يجب أن تكون مقياساً للأسعار بالأسواق
2021-09-27
فريق سوري لبناني يبدأ الكشف على خط الغاز العربي
2021-09-27
شركة تجفيف البصل والخضار بسلمية تستلم مادة القزح لتوزيعه على المزارعين
2021-09-27
السورية للتجارة بالسويداء تعلن جاهزيتها لاستلام محصول التفاح من المزارعين
2021-09-27
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سقوط قذيفتين شمال شرق جبلة مصدرهما الإرهابيون بريف إدلب
المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: معركة سورية ضد الإرهاب متواصلة.. نحذر أصحاب الأجندات الانفصالية من مواصلة أوهامهم- فيديو
فريق سوري لبناني يبدأ الكشف على خط الغاز العربي
اجتماعات وزارية سورية أردنية في عمان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
الأردن يقرر إعادة فتح مركز جابر نصيب الحدودي مع سورية
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أجواء معتدلة بشكل عام مائلة للبرودة ليلاً وتحذير من تشكل الضباب
معرض للحرف والصناعات التقليدية في شاطئ الكرنك العائلي بطرطوس
2021-09-27
تصوير: رياض علي
الصناعات التقليدية
شاطئ الكرنك العائلي
2021-09-27
sally
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