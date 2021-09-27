غوتيريش: خسائر متوقعة بقيمة 4 تريليونات دولار في قطاع السياحة

نيويورك-سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن قطاع السياحة ما زال يعاني بشكل كبير جراء وباء كوفيد19 متوقعاً خسارة أربعة تريليونات دولار بنهاية عام 2021.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في يوم السياحة العالمي “لا تزال السياحة تعاني بشكل كبير من وباء كوفيد19 ففي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة بلغت 95 بالمئة في أجزاء من العالم وتشير التوقعات إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021” معتبراً أن “هذه صدمة كبيرة للاقتصادات المتقدمة ولكن بالنسبة للبلدان النامية فهي حالة طارئة”.

وأضاف غوتيريش أن “تغير المناخ يؤثر أيضاً بشدة على العديد من الوجهات السياحية الرئيسية ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية حيث تمثل السياحة ما يقرب من 30 بالمئة من النشاط الاقتصادي”.

وتابع غوتيريش أنه يجب اتخاذ إجراءات واستثمارات للتحول نحو السياحة الخضراء مع القطاعات عالية الانبعاثات بما في ذلك النقل الجوي والبحري والضيافة والتوجه نحو الحياد الكربوني.

وشدد غوتيريش على ان قطاع السياحة يمكن أن يصبح بعد ذلك محركاً للازدهار ووسيلة للتكامل ووسيلة لحماية كوكبنا والتنوع البيولوجي ووكيلاً للتفاهم الثقافي بين الشعوب.