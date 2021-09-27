طوافات الجيش اللبناني تشارك بإخماد حريق كبير اندلع في شمال لبنان

بيروت-سانا

اندلع حريق كبير بين بلدتي غريفة ومزرعة الشوف شمال لبنان وساعدت الرياح بتوسعه باتجاه المساحات الحراجية والزراعية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طوافات الجيش اللبناني تدخلت إلى جانب عناصر الدفاع المدني في محاولة لإخماد النيران التي ما إن تم تطويقها حتى عادت واشتعلت مجدداً على نطاق أوسع تحديداً باتجاه بلدة غريفة.

وفي عكار شمال لبنان أخمد عناصر الدفاع المدني حريقاً شب في أراض مكسوة بالأعشاب اليابسة وأشجار سنديان في بلدة بينو امتد إلى تخوم كلية للتكنولوجيا ما دفع بالعناصر إلى تكثيف عملياتهم وتمكنوا من منع امتداده إلى مزرعة الأبقار وخزانات المازوت والمولدات الكهربائية الخاصة بالكلية.

كما أخمدت عناصر الدفاع المدني حريقاً شب في أعشاب يابسة وأشجار حراجية عند مدخل البلدة بالقرب من مطعم الفيصل.

وتمكن الدفاع المدني من إخماد حريق في محول الكهرباء التابع لمشروع المياه في بلدة الطيبة الجنوبية داخل حرم منشأة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ما أدى إلى تلف محطة التحويل التي تغذي مبنى العمال بالكهرباء.