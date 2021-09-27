كورونا يغلق 9 شعب صفية.. و20% من الكوادر التعليمية تلقوا اللقاح

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية عن إغلاق 9 شعب صفية حتى اليوم جراء تسجيل إصابات كورونا بين الطلاب مبينة أن نسبة الكوادر التعليمية التي تلقت اللقاح من العدد المستهدف 20 بالمئة.

وأوضحت مديرة الصحة المدرسية في الوزارة الدكتورة هتون الطواشي في تصريح لمندوبة سانا أن الشعب الصفية المغلقة كانت 5 باللاذقية و3 في حمص وشعبة واحدة في طرطوس مشيرة إلى أنه وفق البروتوكول الصحي تغلق الشعبة إذا سجل أكثر من إصابة بمرض كوفيد 19 بين طلابها وإن الطالب أو المدرس المشتبه بإصابته بالفيروس يعطى استراحة خمسة أيام بعد أخذ مسحة PCR منه ريثما تصدر النتيجة وفي حال ثبتت الإصابة يعطى إجازة حتى يتماثل للشفاء.

وكانت وزارة التربية أعلنت أمس تسجيل 392 إصابة كورونا في مدارس مختلف المحافظات حتى اليوم منها 351 بين المعلمين والإداريين و41 بين الطلاب.

الطواشي ذكرت أن المديرية بدأت حملة بمدينة اللاذقية لتقصي الإصابات عبر فرق الترصد الوبائي إضافة إلى توعية وتثقيف الطلاب وتشديد الإجراءات الاحترازية وتثقيف المعلمين بأهمية اللقاح كما تعمل على إدخال الاختبار السريع لمستضد كورونا لمستوصفات الصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الطواشي أن عدد الجرعات اللقاح التي خصصت للكوادر التعليمية بين المدرسين والإداريين 127 ألف جرعة تلقى اللقاح حتى اليوم 20 بالمئة منهم.

رحاب علي