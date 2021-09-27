بوتين: تشكيل اللجان الحزبية يسهم في تنظيم العمل

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أعضاء الخماسي الذين ترأسوا القائمة الحزبية لروسيا الموحدة إلى انتخابات مجلس الدوما الأخيرة سيتولون اللجان الحزبية المتخصصة التي شكلها الحزب.

وخلال اجتماعه اليوم مع أعضاء الخماسي وهم وزير الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف وكبير أطباء مشفى كوموناركا لعلاج فيروس كورونا دينيس بروتسنكو والرئيس المشارك للجبهة الشعبية لعموم روسيا يلينا شميلوفا ومفوضة حقوق الطفل في روسيا الاتحادية انا كوزنتسوفا قال بوتين “إن شويغو سيترأس اللجنة الحزبية لتنمية سيبيريا الشرقية بينما يترأس لافروف لجنة التعاون الدولي ورعاية المواطنين الروس في الخارج”.

وأضاف بوتين “إن بروتسنكو سيترأس لجنة الصحة وتترأس شميلوفا لجنة التعليم والعلوم بينما تتراس كوزنتسوفا لجنة حماية الأمومة والطفولة ورعاية الأسرة في حزب روسيا الموحدة”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن تشكيل اللجان الحزبية يسهم في تنظيم العمل بحيث يتم تنفيذ جميع الوعود التي قطعها حزب روسيا الموحدة على نفسه في سير الحملة الانتخابية.

يذكر أن مصادر الكرملين أشارت بعد صدور نتائج انتخابات مجلس الدوما في دوره التشريعي الثامن إلى أن أعضاء الخماسي الذي ترأس قائمة روسيا الموحدة والذي فاز في الانتخابات هم الذين يقررون ما إذا كانوا سينتقلون للعمل كنواب في مجلس الدوما أم يبقون في مناصبهم الحالية.