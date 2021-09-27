طهران: تقارير الوكالة الذرية تدمر مسار الاتفاق النووي

طهران-سانا

حذرت إيران من عواقب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “المغرضة” معتبرة أنها تدمر المسار بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله اليوم: إن تقرير مدير الوكالة الدولية روفائيل غروسي حول منع مفتشيها من دخول منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي “خاطئ وغير دقيق” مضيفاً: إن “غروسي ومساعديه يعلمون جيداً أن البيان المشترك بعد محادثات إيران مع الوكالة لا يشمل كاميرات المراقبة في مجمع كرج بسبب العمل التخريبي الذي حصل في المجمع في تموز الماضي حيث يخضع المجمع حالياً لتحقيقات أمنية”.

وأشار كمالوندي إلى أن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكد خلال زيارته الأخيرة لمقر الوكالة الدولية في فيينا استثناء مجمع كرج من عملية تبديل بطاقات الذاكرة للكاميرات مستعرضاً أسباب ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أول أمس أن بلاده جاهزة للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع بين بلاده والقوى الكبرى عام 2015 وتدرس حالياً المراحل السابقة للمفاوضات.