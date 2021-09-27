لجنة دعم الشعب الفلسطيني: الالتزام بمسيرة الصمود والمواجهة

دمشق-سانا

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الالتزام التام بمسيرة الصمود والمواجهة حتى تحقيق الانتصار الحتمي على العدو الصهيوأمريكي والإرهاب وأدواته.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صابر فلحوط إلى تفعيل العمل الشعبي العربي لمواجهة ما تسمى (صفقة القرن) والتوجه نحو الشباب لتدعيم قدرتهم على المواجهة والصمود.

وجددت اللجنة إدانتها لهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال وتنفيذ الأجندات الصهيوأمريكية في المنطقة مشددة على ضرورة الاستمرار بالنضال حتى تحرير جميع الأراضي العربية من الاحتلال.

ونوهت اللجنة بصمود الشعب السوري الذي يواجه حصاراً متعدد الأشكال والمظاهر موجهة التحية لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

علي عجيب