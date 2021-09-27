تسويق 137 ألف طن من الخضار الصيفية في أسواق الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت كميات الخضار الصيفية المنتجة في محافظة الحسكة والمسوقة في أسواقها المحلية لتاريخه 137 ألف طن من مختلف أصناف الخضار التي تزرع في المحافظة.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن إنتاج المحافظة من الخضار الصيفية كان جيداً هذا العام لمختلف الأصناف وساهم في تأمين حاجة الأهالي منها لافتاً إلى أن عمليات زراعة الخضار الشتوية تبدأ عادة مع مطلع الشهر القادم حيث باشر الفلاحون بالتحضير لزراعتها في مختلف المناطق التي تشتهر بالزراعة.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالخضار الصيفية للموسم الحالي بلغت 8500 هكتار موزعة في مختلف أرجاء المحافظة.