7 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة – سانا

ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى إلى سبعة.

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسير حسن شوكة انضم للإضراب ليرتفع عدد الأسرى المضربين إلى سبعة.

ولفت البيان إلى أن الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة يواصلان إضرابهما عن الطعام لأكثر من شهرين ويواجهان ظروفا صحية تزداد خطورة يوما بعد يوم كما يواصل الأسير علاء الأعرج إضرابه منذ 50 يوما وهشام أبو هواش منذ 42 يوما ورايق بشارات منذ 37 يوما وشادي أبو عكر منذ 34 يوما.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال يحتجز الأسرى في ظروف لا إنسانية ويمتنع عن تقديم أي رعاية طبية لهم في محاولة لكسر إرادتهم لكنهم مصممون على مواصلة الإضراب.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيرا بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.