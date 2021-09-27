روسيا تعلن عن تجارب للقاح جديد ضد كورونا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم بدءها بتجارب سريرية للقاح جديد مضاد لفيروس كورونا أطلقت عليه اسم بيتوفاكس.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم ستجري المرحلتان الأولى والثانية من التجارب التي تشمل 170 متطوعاً في الفترة بين الـ 27 من أيلول الجاري إلى الـ 31 من آب عام 2022 القادم.

يذكر أن روسيا سجلت حتى الآن 5 لقاحات مضادة لكورونا وهي سبوتنيك في وهو أول لقاح ضد الفيروس في العالم ولقاح إبيفاك كورونا وكوفيفاك وسبوتنيك لايت ذو الجرعة الواحدة والذي يستخدم أيضاً كلقاح معزز للمناعة إضافة إلى اللقاح (إبيفاك كورونا إن).