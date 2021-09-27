ميناء الصيد في اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
اجتماعات وزارية سورية أردنية في عمان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
2021-09-27
الأردن يقرر إعادة فتح مركز جابر نصيب الحدودي مع سورية
2021-09-27
تشارنوغورسكي: الغرب مني بهزيمة كبيرة في سورية
2021-09-27
المقداد يلتقي وزير خارجية الهند.. جيشانكار: ملتزمون بدعم سورية في مكافحة الإرهاب
2021-09-26
سورية تشارك بالمؤتمر العلمي الدولي لاتحاد نقابات المدربين العرب
2021-09-26
الكرملين: استمرار الوجود الإرهابي في إدلب خطير وغير مقبول
2021-09-26
باحثة تركية: أردوغان مستمر بدعم الإرهابيين في سورية
2021-09-26
محليات
منصة الغابات ومراقبة الحرائق: مؤشر الخطورة متوسط ومرتفع في معظم المواقع
2021-09-27
انتهاء أعمال صيانة وإصلاح عدد من خطوط التوتر المتوسطة بالقامشلي
2021-09-27
السورية للبريد تصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة يوم السياحة العالمي
2021-09-27
أجواء معتدلة بشكل عام مائلة للبرودة ليلاً وتحذير من تشكل الضباب
2021-09-27
طلاب معهد التخطيط الإقليمي يقدمون رؤى عصرية لأحياء دمشق عام 2040
2021-09-26
قطع اوتستراد اللاذقية حلب عند معمل الغاز لتنفيذ عبارة للتصريف المطري
2021-09-26
(أكساد) يدرب فنيين عرباً على استخدام التقانات الحديثة للمياه الجوفية
2021-09-26
رياضة
25 مركزاً متقدماً لناديي العربي وشقا في بطولة دوري الشباب الثانية للكاراتيه
2021-09-27
إقبال ملحوظ على رياضة المواي تاي بحماة
2021-09-27
ريال بيتيس يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني
2021-09-27
أوساسونا يفوز على مايوركا في الدوري الإسباني
2021-09-26
لاتسيو يفوز على روما بثلاثية
2021-09-26
فوز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد
2021-09-26
يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه موراتا
2021-09-26
اقتصاد
فريق سوري لبناني يبدأ الكشف على خط الغاز العربي
2021-09-27
شركة تجفيف البصل والخضار بسلمية تستلم مادة القزح لتوزيعه على المزارعين
2021-09-27
السورية للتجارة بالسويداء تعلن جاهزيتها لاستلام محصول التفاح من المزارعين
2021-09-27
فتح باب التسجيل على الجرارات الزراعية للمزارعين المكتتبين في إدلب
2021-09-27
ارتفاع أسعار النفط
2021-09-27
غرفة صناعة دمشق وريفها تستقبل معاملات الصناعيين كل سبت
2021-09-26
الحجر الرحيباني جودة وصلابة ولون… والحرفيون يطلبون الدعم
2021-09-26
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الشريط الأخباري
اجتماعات وزارية سورية أردنية في عمان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي
فريق سوري لبناني يبدأ الكشف على خط الغاز العربي
الأردن يقرر إعادة فتح مركز جابر نصيب الحدودي مع سورية
انضمام عشرات المسلحين من مختلف قرى حوض اليرموك بريف درعا إلى عملية تسوية الأوضاع
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الكرملين: استمرار الوجود الإرهابي في إدلب خطير وغير مقبول
ميناء الصيد في اللاذقية
2021-09-27
تصوير.. منذر سعيد
ميناء الصيد في اللاذقية
2021-09-27
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