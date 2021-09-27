الاحتلال الأمريكي يدخل 50 آلية محملة بعتاد عسكري ولوجستي لتعزيز قواعده بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمواد ومعدات عسكرية ولوجستية قادماً من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 50 آلية من شاحنات وبرادات وناقلات تحمل عربات مدرعة أمريكية وعتاداً عسكرياً متنوعاً دخل الأراضي السورية مساء أمس قادماً من الأراضي العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه أولاً إلى مطار خراب الجير ثم تابع سيره باتجاه الحسكة ومن المتوقع أن يتوجه إلى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة حيث مقر قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية.