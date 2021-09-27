أذربيجان تعلن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

باكو-سانا

أعلنت أذربيجان أنها جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “إن أذربيجان جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس المراعاة الكاملة لمبادئ القانون الدولي وخاصة سيادة ووحدة الأراضي وحرمة الحدود الدولية وتدعو أرمينيا لاحترام هذه المبادئ الأصلية وتنفيذ التزاماتها الدولية بهدف ضمان السلام والأمن والازدهار في المنطقة”.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا في تشرين الثاني الماضي وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعا بين باكو ويريفان في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ.