ألمانيا تسجل 3022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 في الصين

عواصم – سانا

سجلت ألمانيا 3022 إصابة وعشر وفيات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ أربعة ملايين و199400 بينما بلغ عدد الوفيات 93403 حالات.

وسجلت المكسيك 3988 إصابة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في البلاد ثلاثة ملايين و632800 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 275446 بعد تسجيل 147 وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 22 إصابة وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات 96050 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 حالة.