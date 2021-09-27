25 مركزاً متقدماً لناديي العربي وشقا في بطولة دوري الشباب الثانية للكاراتيه

السويداء-سانا

حقق ناديا العربي وشقا من السويداء 25 مركزاً متقدماً خلال مشاركتهما في بطولة دوري الشباب الثانية للكاراتيه التي اختتمت منافساتها في صالة الأسد الرياضية بحلب بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات والهيئات.

وفاز نادي العربي بالمركز الأول بالترتيب العام وكذلك بفئتي تحت 16 و18 عاماً إضافة إلى ثمانية مراكز أولى بالمسابقات الفردية عن طريق هديل ابو رسلان وخالد أبو علوان بالكاتا الفردي ونتالي عزام بالقتال لوزن تحت 48 كغ وريم ابو درغم لوزن تحت 59 كغ وجلال الاعور لوزن تحت 61 كغ لفئة تحت 18 عاما وريان مراد لوزن تحت 40 كغ وسفيان الشاعر لوزن تحت 70 كغ وزيد أبو حلا لوزن فوق 70 كغ لفئة تحت 16 عاماً.

ونال نادي العربي خمسة مراكز ثانية من خلال أوس ثابت بوزن تحت70 كغ لفئة تحت 16 عاما وهديل أبو رسلان بوزن تحت 48 كغ لفئة تحت 18 عاما وياسمين محمود بوزن تحت 59 كغ لذات الفئة وياسمين بدر الدين بوزن تحت 50 كغ لفئة فوق 18 عاماً وتيماء غانم بوزن تحت 55 كغ لفئة تحت 21 عاماً.

كما ظفر العربي بستة مراكز ثالثة بواسطة شاهين ابو درغم بوزن تحت 45 كغ وسارة أبو حلا ولين أبو علوان بوزن فوق 45 كغ وأشرف الحرفوش بوزن تحت 63 كغ لفئة تحت 16 عاماً ودلع حمزة بوزن تحت 53 كغ وريان صيموعة بوزن تحت 67 كغ لفئة تحت 18 عاماً.

فيما فاز نادي شقا بثلاثة مراكز أولى في مسابقة الكاتا الفردي من خلال أمين مصلح بفئة تحت 16عاماً وتغريد نصر الدين وحسن الصحناوي بفئة تحت 12 عاماً.

وحقق منتخب السويداء بالكاراتيه قبل نحو شهر 26 مركزاً متقدماً ببطولة الجمهورية للفئات العمرية تحت 12 و 14 و 16 عاماً التي استضافتها محافظة حماة.