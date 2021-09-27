27 أيلول1998- افتتاح شركة غوغل

دمشق-سانا

1822 / عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد.

1825 / أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام.

1914 / الإمبراطورية الروسية تحتل المجر.

1922 / ملك اليونان قسطنطين الأول يتنحى عن العرش.

1959 / إعصار في جزيرة هونشو اليابانية أدى إلى مقتل ما يزيد على 5000 شخص.

1985 / إعصار غلوريا يسبب 6 مليارات دولار من الخسائر في 12 ولاية أمريكية.

1998 / افتتاح شركة غوغل.

2002 / تيمور الشرقية تنضم إلى الأمم المتحدة.

2007 / ناسا تطلق المسبار دوون في مهمة إلى كويكب /4 فيستا/ الذي ستصله عام 2011 والكوكب القزم سيريس الذي ستصله في عام /2015/.

2009/ إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا وفوز الائتلاف الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل بأغلبية تقدر بـ 332 مقعداً من أصل 622 في البوندستاغ.

من مواليد هذا اليوم

1601 / الملك لويس الثالث عشر ملك فرنسا.

1925 / روبرت إدواردز عالم بريطاني في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2010/.

1932 / أوليفر وليامسون عالم اقتصاد أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009/.

من وفيات هذا اليوم

1917 / إدغار ديغا.. فنان تشكيلي ونحات فرنسي.

1996 / محمد نجيب الله رئيس أفغانستان.

اعياد ومناسبات

اليوم العالمي للسياحة.