27 أيلول1998- افتتاح شركة غوغل

دمشق-سانا
1822 / عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز الهيروغليفية بعد دراسته لحجر رشيد.
1825 / أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام.
1914 / الإمبراطورية الروسية تحتل المجر.
1922 / ملك اليونان قسطنطين الأول يتنحى عن العرش.
1959 / إعصار في جزيرة هونشو اليابانية أدى إلى مقتل ما يزيد على 5000 شخص.
1985 / إعصار غلوريا يسبب 6 مليارات دولار من الخسائر في 12 ولاية أمريكية.
1998 / افتتاح شركة غوغل.
2002 / تيمور الشرقية تنضم إلى الأمم المتحدة.
2007 / ناسا تطلق المسبار دوون في مهمة إلى كويكب /4 فيستا/ الذي ستصله عام 2011 والكوكب القزم سيريس الذي ستصله في عام /2015/.
2009/ إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا وفوز الائتلاف الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل بأغلبية تقدر بـ 332 مقعداً من أصل 622 في البوندستاغ.
من مواليد هذا اليوم
1601 / الملك لويس الثالث عشر ملك فرنسا.
1925 / روبرت إدواردز عالم بريطاني في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2010/.
1932 / أوليفر وليامسون عالم اقتصاد أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009/.
من وفيات هذا اليوم
1917 / إدغار ديغا.. فنان تشكيلي ونحات فرنسي.
1996 / محمد نجيب الله رئيس أفغانستان.
اعياد ومناسبات
اليوم العالمي للسياحة.