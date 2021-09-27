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إطفاء كاليفورنيا يعلن احتواء حريق جزئياً دمر عشرات المباني

2021-09-26

واشنطن-سانا

تمكنت إدارة إطفاء مدينة كاليفورنيا الأمريكية من احتواء حريق غابات بشكل جزئي اندلع الأسبوع الماضي شمال الولاية وأتى على عشرات المنازل والمباني.

ونقلت اسوشييتد برس عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق بالولاية قولها اليوم إن انحسار سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة أديا إلى تباطؤء انتشار الحريق نحو شواطئ أكبر بحيرة صناعية في كاليفورنيا بعيدا عن المناطق المأهولة شمال مدينة ريدينع ما سمح لفرق الإطفاء باحتواء الحريق بنسبة وصلت إلى 35 بالمئة.

من جهتها أشارت إدارة إطفاء كاليفورنيا إلى أن التقييم الأولي خلص إلى أن الحريق اتى على 131 منزلا ومبنى.

وكان حريق اندلع الأربعاء الماضي مهددا تسعة آلاف مبنى بعدما انتشر بشكل واسع وسط طقس حار وعاصف في المنطقة على بعد نحو 322 كم شمال شرق سان فرانسيسكو والذي أجبر آلاف السكان على النزوح ودمر أكثر من مئة مبنى قرب بحيرة شاستا.

وألقت السلطات القبض على امرأة في الثلاثين من عمرها للاشتباه في إضرامها الحريق.

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