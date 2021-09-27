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الهلال الأحمر في الحسكة يجهز مركزاً لإيواء عائلات وافدة

2021-09-26

الحسكة-سانا

جهز متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة مركزاً لإيواء الوافدين في حي النشوة الغربية جنوب مركز المدينة.

وفي تصريح لمراسل “سانا” بين رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري علي منصور أن التجهيزات في المركز شملت تركيب خزانات لمياه الشرب مع قواعد حديدية وتقطيع الغرف لتكون صالحة لسكن العائلات وتجهيزها بكل ما يلزم إضافة إلى تأهيل المرافق الصحية بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشيراً إلى أن المركز يخدم حالياً 40 من العائلات الوافدة إلى مدينة الحسكة من الريف الشمالي للمحافظة.

ويوجد في محافظة الحسكة 52 مركزا للإيواء تضم عائلات من الريف الشمالي لمحافظة الحسكة هجرتهم قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وعائلات وافدة من دير الزور وريفها هجرتها المجموعات الإرهابية على مدى سنوات الحرب على سورية.

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