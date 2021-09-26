قطع اوتستراد اللاذقية حلب عند معمل الغاز لتنفيذ عبارة للتصريف المطري

اللاذقية-سانا

أعلن فرع المواصلات الطرقية في اللاذقية أنه سيتم قطع اوتستراد اللاذقية-حلب عند موقع معمل الغاز ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ عبارة صندوقية للتصريف المطري ضمنه.

وبين الفرع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه سيتم تنفيذ القسم الأول من العبارة على المسرب الأيمن الخارج من مدينة اللاذقية مقابل معمل الغاز بعد جسر الصناعة ليتم الانتقال لتنفيذ القسم الثاني على المسرب المؤدي باتجاه مدينة اللاذقية.

ووفق البيان فإن الوقت المتوقع لتنفيذ العبارة في كلا المسربين (ذهاب وإياب) نحو 10 أيام في حال توافر الظروف المناسبة.

ودعت المواصلات الطرقية بالمحافظة السائقين لتوخي الحيطة والحذر أثناء استخدام الطريق وتخفيف السرعة عند الوصول إلى الجزء الذي تم قطع الطريق فيه وتحويله والتقيد بالإشارات المرورية والدلالة حفاظاً على السلامة العامة.

ويعتبر طريق اللاذقية-حلب من الطرق الحيوية المهمة نظراً لأنه يخدم الكثير من القرى والبلدات المتوضعة على جانبيه مثل “روضو والعمرونية والجنديرية والرستين” وغيرها كما كان الطريق الرئيس الذي يصل اللاذقية بحلب قبل تنفيذ أوتستراد اللاذقية-أريحا.