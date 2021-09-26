غرفة صناعة دمشق وريفها تستقبل معاملات الصناعيين كل سبت

دمشق-سانا

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها عن استقبال معاملات الصناعيين المنتسبين إليها يوم السبت من كل أسبوع ضمن مركز خدمة الصناعيين بالغرفة اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

وبين مدير عام الغرفة خلدون دادو في تصريح لمندوب سانا أن الهدف من مواصلة عمل الغرفة حتى في يوم العطلة إضافة إلى أوقات الدوام الرسمي خلال أيام الاسبوع تقديم كل التسهيلات الممكنة للصناعيين لإنجاز معاملاتهم وإتمامها في الوقت المناسب ولا سيما ما يخص خدمة منح وتصديق شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية المعدة للتصدير ليتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في الجهات العامة حتى تكون جاهزة إدارياً وقانونياً للشحن والتصدير.

وذكر دادو أن مركز خدمة الصناعيين الذي أطلق في تموز من العام 2006 كمدخل أساسي لخدمات الغرفة التقليدية يقدم مجموعة من الخدمات منها تسجيل الأعضاء إضافة إلى إصدار كتب توسط لدى الجهات العامة والإجابة عن استفسارات الصناعيين وتلقي الشكاوى بشأن ما يعترضهم من صعوبات أأو استقبال طلبات تتعلق بعملهم الصناعي.

أحمد سليمان