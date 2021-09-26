(أكساد) يدرب فنيين عرباً على استخدام التقانات الحديثة للمياه الجوفية

دمشق-سانا

أقام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اليوم دورة تدريبية إقليمية حول “النمذجة الرياضية للمياه الجوفية” عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بمشاركة 60 متدرباً من 17 دولة عربية تستمر لعشرة أيام.

وبين مدير عام “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد في تصريح لـ سانا أن هدف الدورة التي تقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” تعزيز القدرات العربيةِ في مجال استخدام التقانات الحديثة لإيجاد الحلول الناجعة لقضية المياه الجوفية التي من المتوقع أن تتزايد الضغوط عليها مستقبلاً نتيجة “النمو السكاني وآثار تغير المناخ”.

وأشار الدكتور العبيد إلى أن المركز أنجز في هذا الإطار الكثير من الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمشروعات المائية في كثير من الدول العربية منها “سورية ومصر والمغرب وتونس والكويت والسودان” مبيناً أن خبراء وباحثي “أكساد” خلال فترة الدورة سيقدمون محاضرات نظرية وعملية حول النمذجة الهيدروجيولوجية ونمذجة المياه الجوفية وآلية إعداد كوادر فنية تسهم في تطوير إدارة الموارد المائية الجوفية بالدول العربية.

ويتضمن برنامج الدورة دراسة تقييم الوضع الراهن للأحواض المائية الجوفية ومعرفة مناسيب المياه وتغيراتها والتنبؤ بالوضع المائي المستقبلي تبعاً لكميات التغذية والصرف وتحديد المناطق الواعدة للاستثمار في هذا المجال ودراسة تلوث المياه الجوفية ووضع التوصيات لمعالجة ذلك.

غصوب عبود