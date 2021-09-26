وفاة شخص وإصابة 13 جراء حريق بفندق في مدينة السيدة زينب

ريف دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 13 آخرون اليوم جراء اندلاع حريق في فندق لؤلؤة الشرق بمدينة السيدة زينب بريف دمشق.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح لـ سانا أن عناصر فوج إطفاء المحافظة وبمؤازرة من فوج إطفاء دمشق تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده مبيناً أنه اندلع نتيجة القيام بأعمال لحام وصيانة لخزان المازوت الموجود فوق سطح الفندق ما أدى إلى انفجار الخزان واشتعال النار بثلاثة خزانات أخرى على سطح الفندق.

وذكر مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس في تصريح لـ سانا أنه بمجرد اندلاع الحريق تم إرسال 5 سيارات إسعاف إلى المكان ونقل 14 حالة إصابة إلى مشفيي “الإمام الصدر والمجتهد” توفيت واحدة منها “عامل الصيانة” وبينهم حالات مصابة بحروق شديدة.

من جهته بين مدير سياحة ريف دمشق المهندس وائل كيال أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع النزلاء الموجودين بالفندق والذين يتجاوز عددهم الـ 42 وتم نقلهم إلى فندق إيبلا بإشراف مديرية سياحة ريف دمشق والشركة العامة للنقل والسياحة.

أمين عام محافظة ريف دمشق الدكتور أحمد عبد الله أكد بدوره أنه منذ لحظة تلقي خبر اندلاع الحريق توجه فوجا إطفاء دمشق وريفها إضافة إلى فرق الدفاع المدني والإنقاذ بالتعاون مع السورية للشبكات إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بالسرعة الممكنة.

وحضر إلى مكان الحريق كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والصحة الدكتور حسن الغباش والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران.