تكريم أطفال من ذوي الشهداء والجرحى وأيتام بالحسكة

الحسكة-سانا

كرمت محافظة الحسكة اليوم عدداً من أسر الشهداء والجرحى والأطفال الأيتام وذلك ضمن “مبادرة الخير” التي أطلقت في المحافظة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وشمل التكريم 45 طفلاً وطفلة من أبناء الشهداء والجرحى والأيتام وتم خلاله تقديم حقائب مدرسية مع قرطاسية كاملة إضافة إلى لباس شتوي للأطفال.

وأكد محافظ الحسكة غسان خليل في كلمة له أهمية تكريم أسر الشهداء والجرحى الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الوطن.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الخلف أن التكريم يأتي في إطار “مبادرة الخير” التي تستهدف نحو ألفي طفل في الحسكة عبر 9 جمعيات أهلية وفق أولويات محددة تستهدف ذوي الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة وخاصة الأطفال الأيتام بغية تقديم الدعم لأسرهم.