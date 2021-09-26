محافظة اللاذقية تكرم العمال المشاركين برفع بقع الفيول عن شاطئ جبلة

اللاذقية-سانا

تقديراً لدورهم وجهودهم في رفع التلوث عن شاطئ جبلة، كرمت محافظة اللاذقية اليوم العمال المشاركين في أعمال رفع تلوث بقع الفيول عن الشاطئ وشمل التكريم 135 عاملاً من مديرية الزراعة ومجلس مدينة جبلة والدفاع المدني.

ونوه محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال لقائه العمال في حديقة السلطان في مدينة جبلة بجهودهم وتفانيهم بالعمل مؤكداً أنهم أسهموا بإزالة آثار التلوث بمهنية كبيرة.

وأعرب عدد من العمال عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعبر عن الاهتمام بالعمال وتثمين جهودهم.

وكان شاطئ جبلة تعرض للتلوث ببقع الفيول المتسرب من محطة بانياس الحرارية أواخر شهر آب الماضي في عدد من المواقع شملت البحيص وميناء العزة وضاحية المجد والفاخورة وتم التعامل معها على مدار أكثر من أسبوعين.