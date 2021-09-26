فنانون سوريون أبطال (ليلة السقوط) لفضح جرائم إرهابيي (داعش) بالعراق

دمشق-سانا

يشارك كل من الفنانين السوريين باسم ياخور وكندا حنا وميلاد يوسف ومحمد قنوع بإدارة عدسة المخرج ناجي طعمي في بطولة مسلسل ليلة السقوط عن نص من تأليف الكاتب المصري مجدي صابر.

وتدور قصة العمل الذي تصور مشاهده في مدينة أربيل العراقية بين عامي 2014 و2017 وتتناول أحداثاً وقعت في مدينة الموصل خلال تعرضها لإرهاب تنظيم “داعش” وتستعرض الظروف المأساوية التي عاشها أهل هذه المدينة خلال تلك الحقبة.

ويهدف العمل إلى نقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية خلال أعوام ماضية ويعتبر العمل الأول من نوعه الذي يناقش جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بشكل خاص ومدن العراق بشكل عام ليكشف الحقائق الغائبة عن هذا التنظيم أمام العيان، ويتناول مشاهد جريئة لم تتناولها الدراما العربية من قبل.

العمل الذي تنتجه شركة “بلا حدود للإنتاج الفني والسينمائي” بالشراكة مع “عشوب موفيز” تلعب أدوار البطولة فيه مجموعة من النجوم العرب منهم صبا مبارك من الأردن وطارق لطفي، وأحمد صيام، ونورهان عبد الرحمن من مصر وخليل إبراهيم، وذو الفقار خضر، وحسن هادي، وبهاء خيون من العراق.

ومن المقرر أن ينهي طعمي تصوير العمل منتصف شهر تشرين الأول المقبل وسيعرض بداية عام 2022.

ميس العاني