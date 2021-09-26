ثقافي كفرسوسة يحتفي بالتراث اللامادي لبلدة صدد

دمشق-سانا

استطاع المهندس والباحث نايل الحي تقديم صورة شاملة عن التراث اللامادي لبلدة صدد في ريف حمص من خلال المحاضرة التي استضافها ثقافي كفرسوسة وقدمتها الباحثة في التراث إلهام محفوض.

وعرض الحي التراث والفن الشعبي المنقول في البلدة إضافة إلى الكتب والمؤلفات التي تحدثت عنها لأدباء وشعراء من صدد كما تطرق الحي إلى الثقافة المستخدمة في بناء المنازل إضافة إلى العادات المرتبطة بالزواج والطلاق والولادة والعقائد الدينية والصوم والأعياد.

وقدم الحي كذلك تعريفاً بالجمعيات المنتشرة في صدد ومواسم الزراعة وعادات السلوك الاجتماعي وآداب المجاملة وعادات الطعام إلى جانب عرضه مجموعة من مقاطع الفيديو التي تظهر نماذج من التراث اللامادي المتداول على لسان نسوة صدد كالأهازيج المرتبطة بالأعراس أو تلك المرتبطة بالحزن.

وتضمنت المحاضرة كذلك فقرات فنية تراثية قدمتها فرقة دهب أيلول لعرفان ضاحي شملت فقرات غنائية من تراث صدد قدمها أطفال من البلدة.

يذكر أن نايل الحي مهندس ومترجم وباحث في مجال التراث الموسيقي صدرت له عدة كتابات وترجمات عن اللغة البرتغالية وله عشرات المقالات في مجالات الموسيقى الكلاسيكية والرقص المعاصر وغيرها.

ميس العاني