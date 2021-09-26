الأحد / 26 / 09 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باحثة تركية: أردوغان مستمر بدعم الإرهابيين في سورية
2021-09-26
فيرشينن وبيدرسون يبحثان آفاق دفع العملية السياسية لحل الأزمة في سورية
2021-09-26
طالبة سورية تحصل على امتياز في درجة الماجستير من كوبا
2021-09-26
المقداد يبحث ولعمامرة والمرر وغوتيرش التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك
2021-09-25
لافروف: يجب القضاء على البؤرة الإرهابية في إدلب
2021-09-25
السوري القومي الاجتماعي في لبنان: انتصار سورية حمى لبنان
2021-09-25
المقداد: (قيصر) يخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي
2021-09-25
محليات
معاً نستطيع… مبادرة أهلية لتنظيف وتجميل حمص القديمة
2021-09-26
مبادرة لإنارة الشوارع في كفرام بريف حمص بالطاقة الشمسية
2021-09-26
الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-09-26
29 ضبطاً تموينياً في اللاذقية
2021-09-25
الحسكة.. مد مجبول زفتي لعدد من الشوارع الرئيسة
2021-09-25
إخماد حريق في قرية الشراشير بريف جبلة
2021-09-25
القبض على مروج عملة أجنبية مزيفة في حمص
2021-09-25
رياضة
فياريال يتعادل مع ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-09-26
منتخب سورية للجمباز للصغيرات يتألق في موسكو
2021-09-25
فاتي يعود لبرشلونة بعد غياب طويل
2021-09-25
تكريم أبطال أولمبياد طوكيو 2020
2021-09-25
معسكر محلي لمنتخب سورية بكرة القدم
2021-09-25
أتليتيكو مدريد يتجرع طعم الخسارة
2021-09-25
سورية تحصد برونزية الملاكمة في بطولة العالم العسكرية
2021-09-25
اقتصاد
الحجر الرحيباني جودة وصلابة ولون… والحرفيون يطلبون الدعم
2021-09-26
تخصيص مقاسم المنطقة الحرفية في خان أرنبة ووضعها بالخدمة بداية 2022
2021-09-26
افتتاح سوق لمنتجات المرأة الريفية بالقنيطرة
2021-09-25
حمص..(صامدون رغم الجراح) تطلق مشروعها الإنتاجي الأول
2021-09-25
مشروعات إنتاجية بمعرض مونة السنوي بحمص
2021-09-25
السورية للتجارة تبدأ بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الإلكترونية
2021-09-25
1.8 مليار ليرة للمشاريع التنموية في ريف دمشق
2021-09-25
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