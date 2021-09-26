معاً نستطيع… مبادرة أهلية لتنظيف وتجميل حمص القديمة

حمص-سانا

نفذ أهالي حمص القديمة بالتعاون مع مجلس المدينة مبادرة تطوعية لتنظيف وتجميل أحياء حمص القديمة تحت عنوان (معاً نستطيع).

المبادرة التي انطلقت من حي الحميدية وبستان الديوان هدفها إعادة الألق والجمال لهذه الأحياء ومحو آثار ما خلفه الإرهاب من تدمير وتشويه لمعالمها التاريخية بمساعدة آليات وورشات مجلس المدينة.

وأوضح مدير النظافة في مجلس المدينة المهندس عماد الصالح في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات مستمرة بأعمال الإصلاح والتأهيل وتعزيل الشوايات وترحيل المخلفات والأنقاض إضافة الى تعقيم الحاويات والبخ الضبابي وتامين صهاريج لشطف الشوارع الرئيسية.

ولفت نزار خزام مؤسس المبادرة إلى أنها تهدف إلى تنظيف شوارع الحي وزيادة مستوى الوعي بأهمية النظافة بصورة عامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية مبيناً أنه تم توزيع ووضع ملصقات توعية بأهمية الحفاظ على

النظافة والتقيد بمواعيد رمي القمامة بأوقاتها وضمن الأماكن المخصصة.

ولفت عدد من المشاركين إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي الجماعي بأهمية النظافة والجمال وجعلها سلوكاً تلقائياً.