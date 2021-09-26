نقابة الفنانين تنفي خبر وفاة الفنان الكبير صباح فخري

دمشق-سانا

نفت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية خبر وفاة الفنان الكبير صباح فخري الذي روجت له اليوم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النقابة في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك أن أيقونة الطرب العربي بخير ولا صحة لما يشاع من أخبار عن وفاته وذلك بعد التواصل معه هاتفياً.

وسبق لوكالة سانا أن نفت خبرا مماثلا حول صحة الفنان الكبير قبل أربعة أعوام.

يذكر أن الفنان صباح فخري من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

رشا محفوض