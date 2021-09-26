وحيدي: الشعب الإيراني لا يخشى التهديد والحظر الأمريكي

طهران-سانا

أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن الشعب الإيراني لا يخشى الحظر والتهديدات الأمريكية ولن يستسلم لها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن وحيدي قوله اليوم إن “إيران تحقق المزيد من الإنجازات على الساحة العالمية بينما الأعداء لا يريدون ذلك ويحاولون إظهار الشعب الإيراني وكأنه بحاجة للغرب” مضيفاً إننا نمر حالياً بأقسى ظروف الحظر والتهديدات ولكننا نشهد فشل هذه الإجراءات والقائمين بها”.

وأشار وحيدي إلى الهزائم التي تلقتها الولايات المتحدة في المنطقة مشدداً على أن هذه الهزائم كانت بفضل صمود شعوبها ومقاومتهم للمخططات الخارجية.