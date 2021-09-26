القنيطرة.. تخصيص كامل مقاسم المنطقة الحرفية في خان أرنبة ووضعها بالخدمة بداية العام

القنيطرة-سانا

بدأت محافظة القنيطرة تجهيز وبناء مقاسم المنطقة الحرفية في خان أرنبة بعدما تم تخصيصها بالكامل وعددها 62 مقسماً لوضعها بالاستثمار مع بداية العام القادم.

رئيس لجنة الاستثمار الصناعي في محافظة القنيطرة محمد خير درويش بين في تصريح لـ سانا أنه تم إحداث منطقة خان أرنبة عام 2008 إلا أن الحرب الإرهابية على سورية حالت دون إتمام عملية بناء واستثمار المقاسم مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتجهيز البنية التحتية من شق طرقات ومد شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه شرب بعد حفر بئر في المنطقة وتأمين التغذية الكهربائية للمقاسم إلى جانب توفير خطوط الاتصالات.

وحسب درويش فإنه بعد إنجاز 70 بالمئة من البنية التحتية تم تخصيص كامل المقاسم لمستثمرين من المحافظة ومن دمشق وريفها علماً أن كل مقسم تتراوح مساحته بين 60 و78 متراً مربعاً مبيناً أن لجنة للمكتتبين تم تشكيلها العام الماضي لتخصيص المقاسم ومتابعة عمليات البناء لتكون جاهزة للاستثمار بداية العام القادم.

وقال درويش إنه تم “تجهيز 9 مقاسم تابعة لبلدية خان أرنبة لتكون نموذج بناء لبقية المقاسم” مؤكداً أن المحافظة ستوجه بعد إنجاز عمليات البناء كل الحرفيين في المنطقة المنتشرين بشكل عشوائي إلى الانتقال إلى المنطقة الحرفية تنفيذا لتوجهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهذا المجال.

أحمد سليمان