مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة لوكالة وفا أن أعداداً كبيرة من المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم منذ ساعات الصباح الباكر ونفذوا جولات استفزازية فيه بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي كثفت وجودها في محيط الحرم وأقامت الحواجز على الطرق المؤدية إليه وعرقلت حركة الفلسطينيين ووصولهم إليه.

ويأتي هذا الاقتحام في إطار سلسلة انتهاكات صارخة لمواثيق حقوق الإنسان وكل الشرائع التي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة حيث تصعد قوات الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم على المقدسات في الأراضي الفلسطينية.