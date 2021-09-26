لافروف يدعو للالتزام بمبادئ القانون الدولي

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي نظراً للمخاطر التي يواجهها العالم حالياً نتيجة الانحراف عن هذه المبادئ.

وذكرت سبوتنيك أن لافروف وخلال مشاركته في المناقشة السياسية العامة ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك أشار إلى اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود وبؤر التوتر الإقليمية العديدة المسببة لزعزعة الاستقرار مبيناً أنه يتم استخدام قانون القوي بشكل متزايد ضد قوة القانون وقوة الشرعية الدولية حيث لا يوجد توافق بين الدول الكبرى على مبادئ النظام العالمي.

واقترح وزير الخارجية الروسي بهذا الصدد استخدام وسم (هاشتاغ) ميثاق الأمم المتحدة هو قواعدنا.

وقال لافروف: “نحن جميعاً في قارب واحد ومصلحتنا المشتركة تقضي بأن نبقي القارب ثابتاً على موجات السياسة العالمية نحن مختلفون ولكن هذا لا يجب أن يعيقنا عن العمل لصالح شعوبنا والبشرية بالكامل وبهذه الطريقة فقط سنتمكن من تنفيذ المهمة السامية للأمم المتحدة وإنقاذ الجيل الحالي من الحرب والمرض والجوع وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وديمقراطية للجميع”.