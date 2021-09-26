غوتيريش: العالم بات قريباً جداً من الدمار النووي

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من اقتراب العالم من “الدمار النووي”.

وقال غوتيريش في تغريدة نشرها على تويتر إن “البشرية باتت قريبة جداً من عتبة الإبادة النووية” مشيراً إلى أن هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن الوقت حان لتبديد سحابة الصراع النووي وتدمير الأسلحة النووية في العالم وفتح عهد جديد من الثقة والسلام.

يشار إلى أن العالم يحتفل في هذا اليوم الـ 26 من أيلول باليوم الدولي للنضال في سبيل التدمير الكامل للأسلحة النووية.

وصدرت في الآونة الأخيرة العديد من التحذيرات من مخاطر إطلاق سباق تسلح جديد في المجال النووي بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا الشهر الماضي عن إقامة شراكة جديدة في المجال العسكري تشمل بناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لاستراليا.