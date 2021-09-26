المقداد يبحث ولعمامرة والمرر وغوتيرش التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك

نيويورك-سانا

التقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في نيويورك أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة وعبر عن ارتياحه للأولويات التي حددها الأخير في كلمته الافتتاحية أمام الجمعية العامة ولا سيما ضرورة تحقيق السلام العادل في أنحاء العالم وردم الفجورة بين الدول الغنية والفقيرة والتوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد 19 ومواجهة تغير المناخ.

وناقش الجانبان القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتّحدة وتناولا أوجه التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة ولا سيما ما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني في سورية.

وأكّد الوزير المقداد ضرورة التركيز على المشاريع الاقتصادية والتعافي المبكّر لافتاً إلى الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري.

ودعا الوزير المقداد الأمم المتحدة الى الاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع عن ميثاقها ضد ما تتعرض له من انتهاكات وخاصة الانتهاكات للسيادة السورية التي تقوم بها الولايات المتحدة في شمال شرق سورية وتركيا في شمال غربها.

كما بحث الوزير المقداد ورمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر تطورات الأوضاع في كلا البلدين وعلى الساحة العربية وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وعبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين مؤكدين عزمهما الاستمرار في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقّق تطلعات الشعبين الشقيقين في سورية والجزائر.

وأشار الوزير المقداد إلى الاحترام الذي تحظى به الجزائر على المستويين العربي والدولي وثقة سورية في الدور الذي تلعبه الجزائر في رأب الصدع العربي وإعادة اللحمة والتضامن بين أقطاره.

بدوره الوزير لعمامرة جدد موقف الجزائر الثابت في دعم سورية للحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب فيها.

كما بحث الوزير المقداد مع خليفة شاهين المرر وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وعرض الوزير المرر للأولويات التي تتطلع الإمارات للعمل عليها خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 وشرح الوزير المقداد موقف سورية من القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن ذات الصلة بسورية وأهمية التنسيق بين البلدين بهذا الشأن.

حضر اللقاءات من الجانب السوري كل من الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وبسام الصباغ مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة والدكتور عبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وقصي الضحاك نائب المندوب الدائم وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.