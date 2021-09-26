كليتشدار اوغلو: أردوغان حول تركيا إلى حطام

أنقرة-سانا

حمل رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية التسبب بخفض قيمة العملة التركية جراء إصراره على خفض معدل الفائدة.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن كليتشدار أوغلو قوله في تغريده له عبر تويتر حول إعلان البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة إن “أردوغان حول تركيا إلى حطام” مضيفاً أن الشيء الوحيد الذي عليه فعله الآن هو عدم القيام بما يدور في ذهنه حتى لا يزيد من تدمير البلاد”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان يخاف من خوض الانتخابات بسبب يقينه بخسارتها ولهذا جعل البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.

يذكر أن تحليلاً لوكالة رويترز الأسبوع الماضي أشار إلى أن قرار خفض سعر الفائدة بعد تثبيته منذ آذار الماضي سيكون دليلاً واضحاً على عزم أردوغان إجراء انتخابات مبكرة.