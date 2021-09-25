القوات العراقية تعتقل خمسة إرهابيين

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على 5 إرهابيين وضبطت أسلحة في الكرخ والرصافة قرب بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان “تمكنت قوة من اللواءين السادس والسابع في الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد كمين محكم نصب لهما في قاطع الكرخ” لافتة أيضاً إلى إلقاء قوة أخرى من اللواء 15 بالشرطة القبض على متهمين اثنين مطلوبين في قاطع الرصافة.

كما تم إلقاء القبض على متهم يستقل سيارة وبحوزته سلاح غير مرخص في إحدى سيطرات “البو عيثة” من قبل قوة في اللواء 23 بالاشتراك مع استخبارات الحشد الشعبي.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية.