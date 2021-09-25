29 ضبطاً تموينياً في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم 29 ضبطاً تموينياً بحق العديد من الفعاليات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وبين سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط شملت مخالفات بحيازة مواد مجهولة المصدر “سيراميك منشأ اسباني وهندي وإماراتي” و “خلاطات وبياضات صحية” كما تم تسجيل 3 ضبوط بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء “مستودعات سيراميك” وقد تم إغلاق المستودعات بالشمع الأحمر أصولاً إضافة إلى ضبط تمويني بمخالفة عدم إعطاء فواتير شراء “المنيوم” جملة.

وأضاف سوسي أنه تم أيضاً تسجيل ضبط تمويني بمخالفة جمع نوعين من اللحم والفرم بشكل مسبق “فروج وغنم” إضافة إلى تسجيل ضبطين تموينين بمخالفة نقص في بطاقة المواصفة “ألبسة” وتمت مصادرة الكميات المخالفة إضافة إلى 3 ضبوط تموينية بمخالفة إجراء التنزيلات خارج مواعيدها المحددة ودون إذن مسبق.

وتم تسجيل ضبط تمويني بمخالفة الاتجار بمادة الخبز التمويني بطريقه غير مشروعة و4 ضبوط تموينية بمخالفة عدم إعلان عن الأسعار و6 ضبوط تموينية بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء وضبطين تموينين بمخالفة عدم إعلان عن أجور بدل خدمات كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وقد تمت مصادرة الكميات المخالفة وسيق المخالفون موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.

منال عجيب