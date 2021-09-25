442 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 75 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 32580 شفيت منها 23458 وتوفيت 2198 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 397 إصابة بكورونا وشفاء 85 حالة ووفاة 15 شخصاً.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.