تكريم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

دمشق-سانا

وسط حضور رياضي وجماهيري كبير تم تكريم أبطال الرياضة السورية الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو خلال تموز الماضي وذلك خلال مهرجان الألعاب الفردية الرياضي الذي نظمه مكتب دعم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق.

وقامت السيدة منال الأسد الرئيس الفخري لاتحاد الفروسية بتكريم المشاركين بأولمبياد طوكيو وهم مجد الدين غزال بألعاب القوى ومعن أسعد برفع الأثقال ولاعبة كرة الطاولة هند ظاظا إضافة إلى تكريم لاعبي منتخب سورية للرياضات الخاصة الذين شاركوا في بارالمبيك طوكيو وهم محمد المحمد بألعاب القوى ولاعبتا القوة البدنية نوارة بدور وفاطمة الحسن.

وشهد حفل التكريم عروضاً رياضية وفنية ورافق المهرجان سلسلة من العروض الرياضية قدمها رياضيو سورية في مختلف الألعاب الفردية.