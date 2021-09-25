(أمريكا رحلة الوداع) لمؤلفه كريس هيد جيز ترجمة حسين صلاح الدين

دمشق-سانا

مؤشرات تظهرها الولايات المتحدة الأمريكية لثقافة آخذة بالاحتضار وتفكك للنسيج الاجتماعي فيها والاضطرابات العالمية الناجمة عن تغيير المناخ الكارثي الذي ينذر بإعادة تشكيلات أخرى في كوكب الأرض في كتاب “أمريكا رحلة الوداع قداس للحلم الأمريكي استطلاعات كيركوس” للكاتب كريس هيد جيز ترجمه إلى العربية حسين صلاح الدين.

هيد جيز لفت إلى أنه لا يوجد حزب سياسي في أمريكا وأن الحزبين كلاهما في قبضة سلطة الشركات التي تنمو وتدمر البلاد عكس ما ترغب به المجتمعات في أمريكا.

الكتاب يصور الحقائق المرعبة على أرض الواقع التي تنطلق منها المقاومة ويبعث فينا ثقافة إعادة الإعمار الفاعلة والقابلة للتحقيق لأنه يسبر الميادين التي ذهب فيها الكثير من الأفراد ضحايا كالإدمان على المخدرات والإباحية والمقامرة والنظام العدلي الجنائي والجماعات المتطرفة والبحث عن عمل ذي معنى وأجر جيد.

وأشار هيدجيز إلى أن المجتمع حوله يتفكك مؤسساتياً وهيكلياً ويستبدل بدولة شركات دمج العمل الكبير والحكومة وأن المذهب التجاري يكتسح القيم المدنية ويفقر رعاياها ويدخل إلى الطفولة متجاوزاً السلطة الأبوية حيث أن الفقر والإدمان والمقامرة وانعدام الأمل تنتشر انتشار الجوائح الوبائية وصولاً إلى الحقائق المرعبة على الأرض.

ويبين الكتاب أن الرأسمالية الأمريكية في آخر مراحلها وذلك ضمن وثائق منهجية وقصص حدثت في الواقع وثقها في الكتاب إضافة إلى رؤى علماء النفس والباحثين والمفكرين فيما ذهب إليه ليقدم وثيقة أخرى من الوثائق التي قدمها في كتاباته.

وعن الكتاب قال الدكتور الباحث هاني الخوري إنه يطرح المشكلات والتحديات والمخاطر التي تهدد الإنسان ويوقظ الحس الإنساني ويقول إننا بحاجة إلى عالم أكثر بساطة وصدقاً وأكثر قدرة على التغيير وعدم انتهاك الإنسان والبيئة في سبيل الحفاظ على البيئة الإنسانية بقوانين وآليات بعيدة عن الفكر المادة المصلحي روحها الشرق وتجربة العرب تفادياً لإندلاع حرب ثانية.

يذكر أن الكتاب من منشورات دار الرضا للنشر ومؤلفه صحفي وكاتب حائز على جائزة بولتيزر لصحيفة نيويورك تايمز وهو مؤلف أحد عشر كتاباً منها “الحرب قوة تعطينا معنى” و”الفاشية الأمريكية” و”أيام الدمار” وغير ذلك من الكتب.

محمد خالد الخضر